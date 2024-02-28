Уфимские хирурги провели успешную операцию по удалению опухоли у роженицы

У 28-летней женщины во время естественных родов выпала ворсинчатая опухоль прямой кишки. Экстренную помощь ей оказали специалисты городской клинической больницы №21 в Уфе. Об этом в своих социальных сетях рассказал главный врач медучреждения Радик Надыргулов.

Он уточнил, что такая опухоль считается доброкачественным новообразованием, которое, как правило, локализуется в прямой кишке. Однако случается, что этот процесс перерождается в злокачественный.

Роды пациентки прошли без осложнений. Однако после родоразрешения у нее открылось кровотечение из новообразования. Женщину доставили в ГКБ №21, где врачи-колопроктологи провели экстренную операцию по удалению опухоли.

Послеоперационная динамика была положительной и молодую маму выписали домой.