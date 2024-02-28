В Башкирии ночной пожар унес жизнь мужчины, его сын в реанимации

Минувшей ночью в Бирске произошел сильный пожар в частном доме по улице Красноармейской.

По данным пресс-службы МЧС по Башкирии, горели дом и пристроенная к нему веранда на площади 60 «квадратов».

Во время тушения и разбора места пожара было обнаружено обгоревшее тело 52-летнего мужчины.

Его 14-летний сын получил сильные ожоги шеи, головы и правой кисти II–III степени (10%). Он находится в реанимации.

Установлено, что в момент возникновения пожара в доме был женщина, которая успела выбежать из полыхающего жилища.

Причину произошедшего установит дознаватель МЧС России.