В Башкирии ночной пожар унес жизнь мужчины, его сын в реанимации

Минувшей ночью в Бирске произошел сильный пожар в частном доме по улице Красноармейской.
По данным пресс-службы МЧС по Башкирии, горели дом и пристроенная к нему веранда на площади 60 «квадратов».
Во время тушения и разбора места пожара было обнаружено обгоревшее тело 52-летнего мужчины.
Его 14-летний сын получил сильные ожоги шеи, головы и правой кисти II–III степени (10%). Он находится в реанимации.
Установлено, что в момент возникновения пожара в доме был женщина, которая успела выбежать из полыхающего жилища.
Причину произошедшего установит дознаватель МЧС России.
Фото: МЧС по РБ