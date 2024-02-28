Житель Уфы едва не остался без автомобиля из-за долгов по алиментам

В башкирской столице судебные приставы-исполнители приняли меры в отношении должника по алиментам. Общая сумма задолженности составляла около 250 тысяч рублей.

По информации пресс-службы главного управления ФССП России по Башкирии, мужчина закрывать долги не торопился. Тогда на его транспортное средство был наложен арест: у него забрали ПТС, СТС и ключи от машины.

Нерадивый отец тут же оплатил задолженность по алиментам в полном объеме. Кроме того, он нашел работу. Ключи от автомобиля и документы на него приставы вернули должнику.

В ведомстве отметили, что общая сумма взысканный алиментных платежей в прошлом году превысила 1 млрд 300 тысяч рублей.