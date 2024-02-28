В Уфе пресекли 411 нарушений ПДД за сутки

Было пресечено 411 нарушений правил дорожного движения. Среди них 40 нарушений правил ремней безопасности; 21 невыполнение требования уступить дорогу пешеходам; 15 нарушений правил перевозки детей-пассажиров. 8 пешеходов были привлечены к ответственности за нарушение требований ПДД. Также инспекторы задержали 5 пьяных водителей.