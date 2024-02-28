Доброволец СВО из Башкирии награжден медалью «За отвагу»

Наши земляки продолжают доблестно сражаться с противником на передовой в зоне проведения спецоперации. Об одном из таких бойцов рассказала корреспондент издания «Ермеркеевские новости» Татьяна Сергеева.

В феврале прошлого года мужчина заключил контракт с минобороны России и пополнил ряды добровольческого отряда «Барс». Через полгода срок контракта истек, и боец с позывным «Морзе» решил продлить его. Он выполнял боевые задачи на одном из важных направлений фронта. Но когда вернулся домой, все обдумал и вновь принял решение отправиться к своим сослуживцам.

В зоне СВО военнослужащий командовал группой связи. Был представлен к офицерскому званию и награжден медалями Луганской Народной Республики – «За веру и волю» и «За боевые заслуги». Накануне Дня защитника Отечества «Морзе» получил третью награду – медаль «За отвагу».

Сейчас доброволец дома, но уже в марте он снова отправится туда, «за ленточку». Теперь уже на целый год.

Напомним, всю информацию о порядке поступления на службу по контракту можно получить по следующим номерам телефонов: 117 – единый справочный номер Министерства обороны Российской Федерации, 122 или 8 (347) 218-19-19 – ситуационный центр и 8 (347) 248-29-31 – пункт отбора.

Также желающие могут обратиться в любой офис МФЦ либо в пункт отбора по контракту Республики Башкортостан в Уфе на Революционной, 156. Также заявки можно отправить через портал Госуслуг, чат-бот в Телеграм и на сайте башбат.рф.