В Башкирии проверили состояние озимых культур под снегом

На базе Альшеевского филиала Россельхозцентра специалисты провели проверку озимых культур методом отращивания монолитов. Он дает достоверные сведения о состоянии растений под снегом. В конце января эксперты выезжали на поля для отбора проб почвы.
После того как выкопанные монолиты отросли, определяли, есть ли гибель растений и какая она в процентах. Причем важно определить и причины. Живыми считают растения с новыми листочками.
На каждый монолит оформляют справку с указанием культуры, сорта, названия предшественника, площади и номера поля, даты посева. Кроме того, ставятся отметки температуры воздуха при взятии образца, глубины снежного покрова, наличия и толщины ледяной корки на поверхности.