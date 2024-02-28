В Башкирии проверили состояние озимых культур под снегом

На базе Альшеевского филиала Россельхозцентра специалисты провели проверку озимых культур методом отращивания монолитов. Он дает достоверные сведения о состоянии растений под снегом. В конце января эксперты выезжали на поля для отбора проб почвы.

После того как выкопанные монолиты отросли, определяли, есть ли гибель растений и какая она в процентах. Причем важно определить и причины. Живыми считают растения с новыми листочками.