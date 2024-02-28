В Башкирии проверили, как победители конкурса «Трезвое село» реализовали проекты

Организаторы республиканского конкурса «Трезвое село» ознакомились с тем, как победители прошлых лет реализовали проекты по благоустройству. В частности, на днях село Москово Дюртюлинского района, ставшее лучшим в 2022 году, посетила председатель оргкомитета проекта Салия Мурзабаева. Ей показали, как преобразился парк Победы.

На выигранные деньги благоустроили территорию, построили спортплощадку с тренажерами, купили навесное оборудование для трактора, который чистит улицы. Среди гостей были и специалисты Центра финансовых исследований, которые провели семинар по тому, как не попасться на уловки мошенников, и подарили литературу по финансовой грамотности.