В Башкирии водитель грузовика задолжал по штрафам более 350 тысяч рублей

Грузовой «КамАЗ» инспекторы остановили на трассе Уфа-Оренбург в рамках профилактической операции «Штраф», которая в эти дни проходит на дорогах Башкирии.

Как рассказал руководитель ГИБДД по республике Владимир Севастьянов, по данным федеральной базы Госавтоинспекции, сумма задолженности 55-летнего водителя по административным штрафам превышала 350 тысяч рублей.

Сам шофер о наличии задолженности не знал.

На место прибыли судебные приставы. После оформления соответствующих документов грузовик поместили на штрафстоянку.

Напомним, операция «Штраф» продолжится до 1 марта.