В Башкирии прошли мероприятия в честь просветителя Шамсутдина Заки

В селе Зяк-Ишметово Куюргазинского района прошли мероприятия памяти поэта, философа и просветителя XIX века, уроженца деревни Шамсутдина Заки. Среди тех, кто посещал его занятия в медресе, были другие значимые просветители, такие как Мифтахетдин Акмулла и Гали Сокорой.

На праздник приехали гости со всей республики и соседнего Татарстана. Мероприятие стало частью республиканского конкурса «Трезвое село». Гостям провели экскурсию по местной школе, где расположен краеведческий музей и действует поисковый отряд «Подвиг». Далее делегация переместилась в местную мечеть, где почтили молитвой память Шамсутдина Заки, а школьники показали театральную зарисовку о жизненном пути просветителя. Праздник завершился в местном ДК. Там прошла выставка национальных блюд, ремесленных поделок и концерт.