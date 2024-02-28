В Уфе прошла экскурсия для победителей конкурса «Твой путь к прекрасному»

В столицу на экскурсию приехали победители фестиваля-конкурса «Твой путь к прекрасному». Более 700 детей из регионов Башкортостана принимали участие в состязаниях. Сегодня они посетили достопримечательности Уфы – Монумент дружбы, памятники Салавата Юлаеву и генералу Шаймуратову.

Организатором встречи стала индивидуальный предприниматель из Октябрьского, мать Героя России Тамара Белова. Каждый год на фестиваль-конкурс она собирает на одной сцене талантливых мальчишек и девчонок, юношей и девушек, тех, кто хочет развивать себя через искусство и культуру.