В Башкирии завершился шестой тур шахматной лиги

Турнир перешагнул свой экватор. Один из ключевых матчей прошел в Уфе на базе шахматной школы Zebrachess, где хозяева принимали воспитанников спортклуба «Толпар». У них был уникальный шанс выбиться в лидеры, однако представители Zebrachess обыграли соперников.

Вообще в шестом туре хозяевам везло. Уфимский клуб «Профи64» одержал уверенную победу над шахматистами из Красноусольска. Благовещенцы были сильнее учалинцев. В Туймазах успешнее были стерлитамакцы.