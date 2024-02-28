В Башкирии завершился шестой тур шахматной лиги

Турнир перешагнул свой экватор. Один из ключевых матчей прошел в Уфе на базе шахматной школы Zebrachess, где хозяева принимали воспитанников спортклуба «Толпар». У них был уникальный шанс выбиться в лидеры, однако представители Zebrachess обыграли соперников.
Вообще в шестом туре хозяевам везло. Уфимский клуб «Профи64» одержал уверенную победу над шахматистами из Красноусольска. Благовещенцы были сильнее учалинцев. В Туймазах успешнее были стерлитамакцы.
Напомним, соревнования в Башкирской шахматной лиге длятся 9 месяцев – с сентября 2023 года по май 2024, участвуют десять команд. Система проведения турнира круговая – один тур в месяц. Участниками являются юноши и девушки не старше 2006 года рождения.