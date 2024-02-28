В Уфе прошли чемпионат и первенство Башкирии по чир спорту

В Уфе в центре спортивной подготовки имени Римы Баталовой прошли чемпионат и первенство Башкортостана по чир спорту.

Чир спорт – это самый настоящий вид спорта, который официально существует уже больше десяти лет. Сейчас он объединяет в себе несколько направлений. Есть дисциплина чирлидинг и перфоманс. В первой элементы близки к акробатическим, кроме того, это выполнение стантов, в том числе партнерских и смешанных. Дисциплина «перфоманс» подразделяется на три направления – чир-хип-хоп, чир-фристайл и чир-джаз.

Появляются школы в новых городах. Про успехи могу сказать: очень много девушек у нас, кто является КМС, кто занимает первые места на всероссийских, на кубке России, в нашей республике данный спорт развит. Юлия Паркер, вице-президент Федерации чир спорта Республики Башкортостан

Около 300 спортсменок приехали на соревнования из Нефтекамска, где чир спорту уделяют большое внимание. Этот город представляли сразу несколько танцевальных коллективов, один из них – «Дилижент Крю». Девушки танцуют вместе уже не первый год, ездили на соревнования не только в Уфу, но и в Казань, занимают в основном первые места.

Нравится коллектив, тренер, что танцую, энергию выплескиваю в танце, когда плохо, хочу танцевать, когда танцую, становится хорошо, мне это нравится. Александра Батура, участница соревнований /г. Нефтекамск/

Судьи строго оценивают выступление всех участников. Критерии в зависимости от направления чир спорта разные. Но есть несколько моментов, на которые смотрят внимательно всегда – это точность, синхронность и темп выступления, а также физическая подготовка спортсменов.

Сейчас у нас судьи и первой всероссийской категории есть, на этих четыре судьи первой, каждый год сдают всяческие экзамены, учатся, повышают свои категории. Павел Паркер, президент Федерации чир спорта Республики Башкортостан