В Уфе прошли чемпионат и первенство Башкирии по чир спорту

В Уфе в центре спортивной подготовки имени Римы Баталовой прошли чемпионат и первенство Башкортостана по чир спорту.
Чир спорт – это самый настоящий вид спорта, который официально существует уже больше десяти лет. Сейчас он объединяет в себе несколько направлений. Есть дисциплина чирлидинг и перфоманс. В первой элементы близки к акробатическим, кроме того, это выполнение стантов, в том числе партнерских и смешанных. Дисциплина «перфоманс» подразделяется на три направления – чир-хип-хоп, чир-фристайл и чир-джаз.
Около 300 спортсменок приехали на соревнования из Нефтекамска, где чир спорту уделяют большое внимание. Этот город представляли сразу несколько танцевальных коллективов, один из них – «Дилижент Крю». Девушки танцуют вместе уже не первый год, ездили на соревнования не только в Уфу, но и в Казань, занимают в основном первые места.
Судьи строго оценивают выступление всех участников. Критерии в зависимости от направления чир спорта разные. Но есть несколько моментов, на которые смотрят внимательно всегда – это точность, синхронность и темп выступления, а также физическая подготовка спортсменов.
Чир спорт становится популярным не только у девушек, но и у юношей. Всего на первенстве и чемпионате Республики Башкортостан выступали спортсмены из 15 городов нашего региона. Впереди у спортсменок, вошедших в сборную Республики Башкортостан, подготовка к всероссийским соревнованиям, которые пройдут в Самаре.