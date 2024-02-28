В Уфе прошли чемпионат и первенство Башкирии по чир спорту

В Уфе в центре спортивной подготовки имени Римы Баталовой прошли чемпионат и первенство Башкортостана по чир спорту.

Чир спорт – это самый настоящий вид спорта, который официально существует уже больше десяти лет. Сейчас он объединяет в себе несколько направлений. Есть дисциплина чирлидинг и перфоманс. В первой элементы близки к акробатическим, кроме того, это выполнение стантов, в том числе партнерских и смешанных. Дисциплина «перфоманс» подразделяется на три направления – чир-хип-хоп, чир-фристайл и чир-джаз.

Появляются школы в новых городах. Про успехи могу сказать: очень много девушек у нас, кто является КМС, кто занимает первые места на всероссийских, на кубке России, в нашей республике данный спорт развит.

Юлия Паркер, вице-президент Федерации чир спорта Республики Башкортостан

Около 300 спортсменок приехали на соревнования из Нефтекамска, где чир спорту уделяют большое внимание. Этот город представляли сразу несколько танцевальных коллективов, один из них – «Дилижент Крю». Девушки танцуют вместе уже не первый год, ездили на соревнования не только в Уфу, но и в Казань, занимают в основном первые места.

Фото №1 - В Уфе прошли чемпионат и первенство Башкирии по чир спорту

Нравится коллектив, тренер, что танцую, энергию выплескиваю в танце, когда плохо, хочу танцевать, когда танцую, становится хорошо, мне это нравится.

Александра Батура, участница соревнований /г. Нефтекамск/

Судьи строго оценивают выступление всех участников. Критерии в зависимости от направления чир спорта разные. Но есть несколько моментов, на которые смотрят внимательно всегда – это точность, синхронность и темп выступления, а также физическая подготовка спортсменов.

Уфимская волна

Сейчас у нас судьи и первой всероссийской категории есть, на этих четыре судьи первой, каждый год сдают всяческие экзамены, учатся, повышают свои категории.

Павел Паркер, президент Федерации чир спорта Республики Башкортостан

Чир спорт становится популярным не только у девушек, но и у юношей. Всего на первенстве и чемпионате Республики Башкортостан выступали спортсмены из 15 городов нашего региона. Впереди у спортсменок, вошедших в сборную Республики Башкортостан, подготовка к всероссийским соревнованиям, которые пройдут в Самаре.

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