В Башкирии осмотрели участок трассы, на котором погибли два человека

Глава ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов сообщил, что инспекторы и специалисты обследовали участки трассы М-5.

Фото №1 - В Башкирии осмотрели участок трассы, на котором погибли два человека

Так, на 1307 км автодороги в Туймазинском районе в этом году произошли аварии с двумя погибшими.

Подрядная организация должна будет установить дополнительные дорожные знаки, шумовые полосы перед перекрестком, антивандальные боксы для работы передвижных комплексов фото видео фиксации нарушений ПДД. Наиболее частыми недостатками в содержании дорог комиссия отметила отсутствие дорожных знаков и повреждения проезжей части. Подрядным организациям поручено их устранить в кратчайшие сроки.

Фото: ГИБДД РБ. 

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