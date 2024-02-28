В Башкирии осмотрели участок трассы, на котором погибли два человека

Подрядная организация должна будет установить дополнительные дорожные знаки, шумовые полосы перед перекрестком, антивандальные боксы для работы передвижных комплексов фото видео фиксации нарушений ПДД. Наиболее частыми недостатками в содержании дорог комиссия отметила отсутствие дорожных знаков и повреждения проезжей части. Подрядным организациям поручено их устранить в кратчайшие сроки.