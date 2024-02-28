В Башкирии осмотрели участок трассы, на котором погибли два человека

Глава ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов сообщил, что инспекторы и специалисты обследовали участки трассы М-5.
Так, на 1307 км автодороги в Туймазинском районе в этом году произошли аварии с двумя погибшими.
Подрядная организация должна будет установить дополнительные дорожные знаки, шумовые полосы перед перекрестком, антивандальные боксы для работы передвижных комплексов фото видео фиксации нарушений ПДД. Наиболее частыми недостатками в содержании дорог комиссия отметила отсутствие дорожных знаков и повреждения проезжей части. Подрядным организациям поручено их устранить в кратчайшие сроки.
Фото: ГИБДД РБ.