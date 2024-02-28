В Уфе бывший преподаватель вуза обвиняется в получении взяток от студентов

По предварительной версии, в период с 2020 по 2021 год он получал от студентов от 15 до 20 тысяч рублей за положительные рецензии на их дипломные работы. Кроме того, за эти деньги подозреваемый обещал посодействовать в получении хороших оценок на защите дипломов.