В Уфе прошли чемпионат и первенство ПФО по скалолазанию

В Уфе прошли чемпионат и первенство Приволжского федерального округа по скалолазанию. В течении трёх дней спортсмены соревновались в двух дисциплинах: лазании на скорость и трудность. В этом году на окружные старты собралось около 400 участников из 11 регионов страны.

Лазание на скорость – одна из самых зрелищных дисциплин. Здесь необходима не только быстрота, но и концентрация внимания. Важно не допустить срыв с трассы.

Если в лазании на скорость необходимо преодолеть трассу за минимальное время, то в трудности нужно подняться как можно быстрее за определенное время.

Спортсмены соревновались в два этапа. Сначала квалификация, затем итоговые выступления. Для Антона Шелястина это и вовсе первые старты, на которых он смог завоевать медаль. Скалолаз из Саратовской области в первом этапе преодолел трассу за 7 секунд и 24 сотых, в финале стал первым, показав лучшее время – 6 секунд и 59 сотых.

Страха не было.Скорее была эмоциональная неустойчивость, но это не сильно, потому что это уже не первые соревнования, и я уже привык. Ну а так, борол, с тем, что это не первые соревнования и я знаю, как лазить, хорошо лазаю и пролез. Антон Шелястин, победитель чемпионата и первенства приволжского Федерального округа

Обычно соревнования на скорость и трудность проходят на 15-ти метровой вертикальной трассе, но в этот раз спортсмены преодолевали 10 метров. Скалолазы сами фиксируют своё время прохождения, нажав на финишную кнопку в конце трассы.

Соревнования проходят на высоком уровне, здесь спортсмены топовые для России, да и для всего мира. Показывают рекордные результаты, единственное, что соревнования на скорость проходят на 15-ти метровой стене, а у нас здесь всего 10 метров от этой трассы. Но результаты мирового уровня спортсмены демонстрируют. Александр Колесников, судья всероссийской категории

Бронзовый призёр первенства России Виолетта Климова из Уфы – в скалолазании 6 лет. С детства и до сих пор к соревнованиям спортсменку готовит её мама. В первом этапе, в дисциплине «скорость» Виолетта остановилась на 1 месте, а в заключительном, уступила сопернице из Пензенской области и стала второй.

Лучшее время было 6.66, но обидно, что второй стала, мне не хватило буквально две сотых. В конце запорола, конечно, рука ушла не туда. Виолетта Климова, серебряный призер чемпионата и первенства Приволжского федерального округа

Первенство округа по скалолазанию в столице нашей Республики проходит ежегодно около 10-ти лет. Но в следующем году эти старты планируют провести на новом скалодроме в Пензе.