В Уфе прошли чемпионат и первенство ПФО по скалолазанию

В Уфе прошли чемпионат и первенство Приволжского федерального округа по скалолазанию. В течении трёх дней спортсмены соревновались в двух дисциплинах: лазании на скорость и трудность. В этом году на окружные старты собралось около 400 участников из 11 регионов страны.
Лазание на скорость – одна из самых зрелищных дисциплин. Здесь необходима не только быстрота, но и концентрация внимания. Важно не допустить срыв с трассы.
Если в лазании на скорость необходимо преодолеть трассу за минимальное время, то в трудности нужно подняться как можно быстрее за определенное время.
Спортсмены соревновались в два этапа. Сначала квалификация, затем итоговые выступления. Для Антона Шелястина это и вовсе первые старты, на которых он смог завоевать медаль. Скалолаз из Саратовской области в первом этапе преодолел трассу за 7 секунд и 24 сотых, в финале стал первым, показав лучшее время – 6 секунд и 59 сотых.
Обычно соревнования на скорость и трудность проходят на 15-ти метровой вертикальной трассе, но в этот раз спортсмены преодолевали 10 метров. Скалолазы сами фиксируют своё время прохождения, нажав на финишную кнопку в конце трассы.
Бронзовый призёр первенства России Виолетта Климова из Уфы – в скалолазании 6 лет. С детства и до сих пор к соревнованиям спортсменку готовит её мама. В первом этапе, в дисциплине «скорость» Виолетта остановилась на 1 месте, а в заключительном, уступила сопернице из Пензенской области и стала второй.
Первенство округа по скалолазанию в столице нашей Республики проходит ежегодно около 10-ти лет. Но в следующем году эти старты планируют провести на новом скалодроме в Пензе.
По итогам выступлений в общекомандном зачете сборная нашей Республики стала первой, а в чемпионате второй, уступив лишь Пермскому краю.