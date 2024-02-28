В Уфе прошёл волейбольный турнир, посвященный Дню защитника Отечества

На базе Башкирского аграрного университета состоялся волейбольный турнир, посвященный Дню защитника Отечества и годовщине вывода войск из Афганистана среди ветеранов. Турнир начался 6 лет назад по инициативе любителей волейбола из Уфы. Co временем количество участников увеличивалось, в этом году на турнир было заявлено 19 команд.

Сейчас в турнире принимают участие также коллективы из Мордовии, Татарстана, Челябинской и Оренбургской областей. Соревнования проходили в формате микст, а это значит, что команде должны были играть 2 девушки и 4 мужчин. В группе ветеранов победителями стала команда «Отдушина-Уфа», второе место за «Воткинском».