Радий Хабиров провёл семинар с главами городов и районов Башкирии

Глава Башкортостана Радий Хабиров провёл в Уфе семинар с руководителями администраций городов и районов региона. Главными темами стали социально-экономическое развитие и задачи органов местного самоуправления. В первую очередь Радий Хабиров поблагодарил муниципалитеты за выполнение проектов и программ в 2023 году.

В этом году необходимо продолжить обеспечение экономического роста и активно участвовать в реализации федеральных и нацпроектов. 2024 год будет богат на события. Это выборы Президента России и главы республики, большой юбилей столицы региона. Уфа также примет XX Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана и Международный форум «Россия – спортивная держава». Кроме того, стоит ещё немалый пласт задач.