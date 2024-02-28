Радий Хабиров провёл семинар с главами городов и районов Башкирии

Глава Башкортостана Радий Хабиров провёл в Уфе семинар с руководителями администраций городов и районов региона. Главными темами стали социально-экономическое развитие и задачи органов местного самоуправления. В первую очередь Радий Хабиров поблагодарил муниципалитеты за выполнение проектов и программ в 2023 году.

В этом году необходимо продолжить обеспечение экономического роста и активно участвовать в реализации федеральных и нацпроектов. 2024 год будет богат на события. Это выборы Президента России и главы республики, большой юбилей столицы региона. Уфа также примет XX Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана и Международный форум «Россия – спортивная держава». Кроме того, стоит ещё немалый пласт задач.

Важнейшее направление нашей совместной деятельности – поддержка специальной военной операции, наших бойцов и членов их семей. Выражаю признательность главам городов и районов за организацию этой работы и личное участие в ней.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
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