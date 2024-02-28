Эксперты из Уфы рассказали, чего ожидают от Послания Президента к Федеральному собранию

Завтра Президент России Владимир Путин обратится с Посланием к Федеральному собранию. Это ежегодное публичное обращение главы государства, в котором даётся оценка положению дел в стране, определяются основные направления внутренней и внешней политики, социально-экономического развития и обеспечения национальной безопасности.

В нынешнем послании будут озвучены задачи на ближайшие шесть лет, сказал Владимир Путин на пленарном заседании форума Агентства стратегических инициатив. Также в этом году будут привлечены участники спецоперации на Украине.

На наш взгляд, можно ожидать, что это послание может содержать некую предвыборную программу нашего Президента. Соответственно, оно направлено не только на один год, но и на период до 2030 года. На наш взгляд, можно ожидать, что внимание в послании будет уделено социальной политике. Думается, что будет объявлено повышение реальных доходов населения, в частности, врачей и учителей. Азат Янгиров, доктор экономических наук

Прямую трансляцию послания можно будет увидеть по традиции в эфире федеральных каналов, в 14:00 по уфимскому времени. А также в социальных сетях. В некоторых городах, в том числе и в Уфе показ организуют и в кинотеатрах. В столице республики, в частности в кинотеатре сети «Синема 5», который расположен в ТРЦ «Акварин» в Инорсе. Вход на сеанс свободный, при наличии мест.

Прямую трансляцию послания можно будет увидеть по традиции в эфире федеральных каналов в 14:00 по уфимскому времени, а также в социальных сетях. В некоторых городах, в том числе и в Уфе, показ организуют и в кинотеатрах. В столице республики, в частности, в кинотеатре сети «Синема 5», который расположен в ТРЦ «Акварин» в Инорсе. Вход на сеанс свободный при наличии мест.

Полагаю, что повестка, с которой выступит Президент России Владимир Путин, будет очень насыщенной. Если вспомнить, например, обращения, с которыми до этого выступал наш Президент, а их было уже 18, то мы видим, что они длятся около одного часа. В этом году уже анонсировано, что будет уделяться внимание вопросам внутренней политики. Артур Сулейманов, кандидат политических наук