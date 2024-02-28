Эксперты из Уфы рассказали, чего ожидают от Послания Президента к Федеральному собранию

Завтра Президент России Владимир Путин обратится с Посланием к Федеральному собранию. Это ежегодное публичное обращение главы государства, в котором даётся оценка положению дел в стране, определяются основные направления внутренней и внешней политики, социально-экономического развития и обеспечения национальной безопасности.
В нынешнем послании будут озвучены задачи на ближайшие шесть лет, сказал Владимир Путин на пленарном заседании форума Агентства стратегических инициатив. Также в этом году будут привлечены участники спецоперации на Украине.
Прямую трансляцию послания можно будет увидеть по традиции в эфире федеральных каналов, в 14:00 по уфимскому времени. А также в социальных сетях. В некоторых городах, в том числе и в Уфе показ организуют и в кинотеатрах. В столице республики, в частности в кинотеатре сети «Синема 5», который расположен в ТРЦ «Акварин» в Инорсе. Вход на сеанс свободный, при наличии мест.
Прямую трансляцию послания можно будет увидеть по традиции в эфире федеральных каналов в 14:00 по уфимскому времени, а также в социальных сетях. В некоторых городах, в том числе и в Уфе, показ организуют и в кинотеатрах. В столице республики, в частности, в кинотеатре сети «Синема 5», который расположен в ТРЦ «Акварин» в Инорсе. Вход на сеанс свободный при наличии мест.