В Уфе прошли учения для сотрудников экстренных служб

Спасатели впервые отработали ЧП в тоннеле Восточного выезда. Масштабные учения прошли для сотрудников МЧС, поисково-спасательного отряда УГЗ, ГИБДД и других экстренных служб. Более 60 специалистов и более 20 единиц техники участвовали в операции. Спасательные действия приходилось отрабатывать в сложных и непривычных условиях. По легенде, помощь требовалась 30 пострадавшим в обоих тоннелях.

Обе части тоннеля заблокированы и заполнены дымом. Спасатели разделяются. Часть направляется на помощь к горящему автомобилю, откуда надо как можно скорее извлечь пострадавших. А вот до второго ДТП ещё нужно добраться вглубь другой части тоннеля.

Выбраться из автобуса пассажиры не могут. От удара заклинило двери. Вокруг разлив топлива. Всё это может взлететь на воздух. В грузовике и легковушке зажаты пострадавшие без сознания. Спасатели разделяются. С помощью инструментов вскрывают дверь автобуса. Тех, кто в состояние идти, эвакуируют сразу по пять человек в сопровождении спасателей. Сложнее с теми, кто в тяжелом состоянии.

В это время спасатели пытаются добраться до пострадавших в легковушке, для этого приходится срезать крышу кузова. Нехватка воздуха стала одним из самых сложных в работе в тоннеле. Слишком много расходуется только на то, чтобы добраться до пострадавших. Многие в тяжелом состоянии.

Это критическая отметка. Притом, что к баллону подключен и пострадавший. Мужчина без сознания. Обильное кровотечение бедра, перелом, скорее всего, открытый. Транспортировать на руках его нельзя, опасно, как и невозможно оставить здесь. Тем временем дышать скоро станет невозможно. Решение приходит неожиданно. Раненого перекладывают на срезанную крышу автомобиля. А в это время на встречу уже бегут спасатели со спинальным щитом.