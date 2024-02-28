В Уфе обсудили вопросы обеспечения лекарствами пациентов на гемодиализе

Закупка лекарственных препаратов для обеспечения пациентов в амбулаторных условиях осуществляется в соответствии с Федеральным законодательством. На закупках это 44-ФЗ. Как правило четыре поставки предусматривает контракт. И вот последнюю, четвертую поставку вынуждены были не в сентябре осуществить, а чуть раньше. И поэтому на конец года возник дефицит потребления препаратов. Что-то ушло в запас пациентам на лечение, какие-то препараты оставались в пунктах отпуска и были доступны для получения по рецепту.

Ирина Кононова, заместитель министра здравоохранения Республики Башкортостан