В Уфе обсудили вопросы обеспечения лекарствами пациентов на гемодиализе

В Уфе обсудили вопросы обеспечения лекарствами нуждающихся в гемодиализе. Препараты жизненно необходимы больным после процедуры очищения крови от вредных веществ и лишней жидкости. Сейчас в республике живут на гемодиализе почти полторы тысячи человек. Общественники подняли вопрос сбоев в поставках.

Кетоаналоги, «Эральфон» тоже хотела выписать, сказали, не было в наличии в аптеке. У меня больные почки, поликистоз почек и печени. И вот этот толчок дал ковид. Так получилось, что пришлось принять гемодиализ. На диализе я уже год и два месяца.

Винера Гильмутдинова

По словам представителей ведомства, закупка лекарств для пациентов, проходящих диализ, в регионе не прекращалась. В 2023 году выдали препараты на 260 млн рублей. В этом году в амбулаторных условиях приобрели почти 59 тыс. упаковок лекарственных средств. Они поступают в аптеки для выдачи по льготным рецептам.

Закупка лекарственных препаратов для обеспечения пациентов в амбулаторных условиях осуществляется в соответствии с Федеральным законодательством. На закупках это 44-ФЗ. Как правило четыре поставки предусматривает контракт. И вот последнюю, четвертую поставку вынуждены были не в сентябре осуществить, а чуть раньше. И поэтому на конец года возник дефицит потребления препаратов. Что-то ушло в запас пациентам на лечение, какие-то препараты оставались в пунктах отпуска и были доступны для получения по рецепту.

Ирина Кононова, заместитель министра здравоохранения Республики Башкортостан
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