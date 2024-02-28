В Уфе обсудили вопросы обеспечения лекарствами пациентов на гемодиализе

В Уфе обсудили вопросы обеспечения лекарствами нуждающихся в гемодиализе. Препараты жизненно необходимы больным после процедуры очищения крови от вредных веществ и лишней жидкости. Сейчас в республике живут на гемодиализе почти полторы тысячи человек. Общественники подняли вопрос сбоев в поставках.
По словам представителей ведомства, закупка лекарств для пациентов, проходящих диализ, в регионе не прекращалась. В 2023 году выдали препараты на 260 млн рублей. В этом году в амбулаторных условиях приобрели почти 59 тыс. упаковок лекарственных средств. Они поступают в аптеки для выдачи по льготным рецептам.