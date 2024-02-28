Автопарк Уфимского хосписа пополнился новым транспортом

У сотрудников учреждения в пользовании было два легковых автомобиля, третий – «Соболь» большей вместимости – благотворители вручили сегодня. Транспорт необходим для полноценной работы хосписа, ведь помощь тяжелобольным пациентам оказывают и на дому. Выездные бригады работают ежедневно.

Первый тест-драйв нового автомобиля. Это третья машина в автопарке хосписа, переданная благотворителями. В «Соболе» есть пассажирские сидения, а также возможность развернуть каталку. Система обогрева, электрические тёплые матрасы для комфортной перевозки людей в холодное время года.

В дар микроавтобус хоспису передала компания «Башкирэнерго». Это, кстати, уже не первая благотворительная акция от предприятия. Ими ранее была оказана помощь по подключению к электрическим сетям, а также при покупке необходимого медицинского оборудования для стационара – откашливателей, аппаратов НИВЛ, кресел-колясок и специальных каталок для купания подопечных.

Два легковых автомобиля, которые, к слову, также переданы меценатами, в автопарке хосписа уже имелись. Стационар рассчитан на 40 взрослых и 20 детей. Но тяжелобольных пациентов в республике намного больше. Поэтому паллиативная помощь сотрудниками хосписа оказывается на дому в Уфе и семи районах республики. Новый «Соболь» станет не только подспорьем для перевозки сотрудников, – в будущем после оформления документов его будут использовать для транспортировки пациентов.