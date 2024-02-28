В Уфе поздравили с 23 февраля осуждённых исправительных колоний

Заключённых, которые участвовали в боевых действиях, поздравили с 23 февраля. В исправительной колонии № 3 прошла акция, организованная общественниками. С 35-й годовщиной вывода Советских войск из Республики Афганистан поздравили причастных. Таких более 15. Всего же в учреждении 356 человек – не только из Башкортостана, но и из соседних регионов.

Слова о людях, которые когда-то были в военной форме, но теперь носят тюремную. Авторские песни – тоже от заключённых. Выступление праздничное, посвящено 23февраля. В зрительном зале участники локальных боевых действий. Их приехали поздравить представители органов власти и общественники.

У тех, кто участвовал в войнах – привилегий на территории исправительной колонии нет. Распорядок дня заключённых строго прописан. Время выделено и на трудовую деятельность. На балансе учреждения всего 356 человек, 17 отрядов. Они выполняют муниципальные и частные заказы – по пошиву одежды, сборке мебели. Зарплату получают в пределах МРОТ – согласно 106-й статье Уголовно-исполнительного кодекса России.