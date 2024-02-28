На стенде Башкирии на выставке «Россия» прошёл День Беларуси

На стенде Башкортостана на форуме-выставке «Россия» прошёл День Беларуси. Гостями стали более 120 тыс. человек. На площадке были организованы экскурсии и мастер-классы по культуре и истории двух республик и их партнёрских отношений.

Ключевым проектом сотрудничества является «Башкирско-Белорусский индустриально-инвестиционный технополис». Стенд также посетили почётные гости из посольства Белорусии в России. Внутри космолёта прошла демонстрация белорусской атрибутики, продукции белорусских компаний. К слову, впереди много совместных проектов.

Кроме того, была достигнута договоренность о включении мер поддержки для белорусской диаспоры в Башкортостане и включения их в дорожную карту развития сотрудничества двух республик.