ХК «Салават Юлаев» провёл открытую тренировку перед матчами плей-офф

Уфимский «Салават Юлаев» провёл открытую тренировку для журналистов перед матчами плей-офф. В четверти финала Восточной конференции Кубка Гагарина башкирской команде будет противостоять челябинский «Трактор».

Юлаевцы вышли на одну из заключительных тренировок перед играми первого раунда плей-офф в хорошем настроении. Успевает и работать, и пообщаться с одноклубниками Павел Коледов, тут же камера выхватывает улыбающегося Александра Хмелевского, для которого этот розыгрыш кубка Гагарина уже второй в карьере. Серьёзен разве что Джошуа Ливо, для которого игры на выбывание в КХЛ пройдут впервые, как и для другого легионера «Салавата» – Николаса Мелоша.

На льду тренерский штаб Салавата в полном составе. Из игроков не хватает Егора Сучкова и Алексея Пустозерова. Сучков находится в списке травмированных, и занимается отдельно от команды.