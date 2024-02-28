ХК «Салават Юлаев» провёл открытую тренировку перед матчами плей-офф

Уфимский «Салават Юлаев» провёл открытую тренировку для журналистов перед матчами плей-офф. В четверти финала Восточной конференции Кубка Гагарина башкирской команде будет противостоять челябинский «Трактор».
Юлаевцы вышли на одну из заключительных тренировок перед играми первого раунда плей-офф в хорошем настроении. Успевает и работать, и пообщаться с одноклубниками Павел Коледов, тут же камера выхватывает улыбающегося Александра Хмелевского, для которого этот розыгрыш кубка Гагарина уже второй в карьере. Серьёзен разве что Джошуа Ливо, для которого игры на выбывание в КХЛ пройдут впервые, как и для другого легионера «Салавата» – Николаса Мелоша.
На льду тренерский штаб Салавата в полном составе. Из игроков не хватает Егора Сучкова и Алексея Пустозерова. Сучков находится в списке травмированных, и занимается отдельно от команды.
Работа велась на всех участках льда. Особое внимание уделяли игре в неравных составах. Противостоять юлаевцам в первом раунде плей-офф будет челябинский «Трактор». За три последних сезона эти соперники дважды пересекались в играх навылет и по одному разу победили друг друга. В регулярном чемпионате все четыре встречи остались за уфимским коллективом. Дважды юлаевцы обыграли «Трактор» при Гатиятуллине. И дважды при Алексее Заварухине. Начинают матчи плей-офф уфимцы дома. Первая игра «Салавата» и «Трактора» пройдет 29 февраля.