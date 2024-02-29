В Башкирии сотрудники банка помогли пенсионерке сберечь деньги от мошенников

Накануне в Нефтекамске бдительные сотрудники одного из банков и сотрудники полиции помогли пенсионерке сохранить свои сбережения.

71-летней местной жительнице кто-то позвонил с неизвестного номера и представился сотрудником банка. Звонивший сообщил, что якобы к ним в офис обратился гражданин за деньгами, и у него на руках была генеральная доверенность от ее имени.

Далее женщину убедили продолжить разговор по видеосвязи. На экране она увидела мужчину в форме полицейского. Он показал свое служебное удостоверение и очень доходчиво объяснил, что необходимо сделать пенсионерке, чтобы сохранить свои денежные средства.

Аферисты удерживали на телефоне пожилую нефтекамку в течение 7 часов. Они убедили ее, что нужно срочно идти в банк и переводить свои накопления на безопасные счета.