В Башкирии пьяный работник автомойки угнал автомобиль клиента

В башкирском Салавате сотрудники госавтоинспекции задержали работника автомойки, который угнал автомобиль клиента.

Как рассказали в пресс-службе ГИБДД по Башкирии, патруль обратил внимание на «Ладу Весту», которая застряла в сугробе. Во время опроса водителя выяснилось, что автомойщик хотел съездить на чужой машине за сигаретами, но не справился с управлением и съехал в кювет.

Водитель был в состоянии алкогольного опьянения. Согласно данным базы Госавтоинспекции, мужчина не имел водительских прав. При этом он уверял, что авто взял у знакомого.

Когда составляли административный протокол, в дежурное отделение полиции обратился местный житель с заявлением об угоне этой машины. Он рассказал, что приехал на мойку, оставил автомобиль и отправился на работу, чем и воспользовался угонщик.

Подозреваемый задержан, вину свою признал, в отношении него составлен административный материал. Парня поместили в изолятор на 12 суток.

По факту угона возбуждено уголовное дело.