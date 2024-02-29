В Башкирии ведутся поиски 14-летнего мальчика

Представители «Учалинского волонтёрского движения» просят помощи в поисках подростка.
25 февраля из дома в деревне Старомуйнаково ушёл 14-летний Эмиль Ганеев. С тех пор его местоположение неизвестно. Сам подросток говорил, что поедет в город.
Приметы: худощавое телосложение, рост 140 см, волосы темно-русые, глаза карие. В день пропажи на пропавшем были темно-синяя зимняя куртка, черная вязаная шапка, темные штаны, зимние темно-синие кроссовки.
Всех, кто обладает какой-либо информацией о местоположении разыскиваемого, просят сообщить ее по номеру телефона координатора поисковых мероприятий: 8 967 45 94 089 (Анастасия).