В Башкирии ведутся поиски 14-летнего мальчика

Представители «Учалинского волонтёрского движения» просят помощи в поисках подростка.

Фото №1 - В Башкирии ведутся поиски 14-летнего мальчика

25 февраля из дома в деревне Старомуйнаково ушёл 14-летний Эмиль Ганеев. С тех пор его местоположение неизвестно. Сам подросток говорил, что поедет в город.

Приметы: худощавое телосложение, рост 140 см, волосы темно-русые, глаза карие. В день пропажи на пропавшем были темно-синяя зимняя куртка, черная вязаная шапка, темные штаны, зимние темно-синие кроссовки.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местоположении разыскиваемого, просят сообщить ее по номеру телефона координатора поисковых мероприятий: 8 967 45 94 089 (Анастасия).

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