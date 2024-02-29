В Уфе состоится забег для женщин

8 марта в Уфе состоится женский забег «Lady Run». Предварительной программой мероприятия поделились в администрации города.

Фото №1 - В Уфе состоится забег для женщин

Спортивное мероприятие состоится в парке «Кашкадан». В забеге примут участие девушки от 14 лет. Им предстоит пробежать 3,6 км. На финише участниц ждут медали и цветы.

Предварительная программа:

09:00 — начало сбора и регистрации участников,

09:45 — окончание дополнительной регистрации участников, не прошедших электронную регистрацию,

09:50 — брифинг участников забега и проведение разминки,

10:00 — старт забега,

10:40 — закрытие финиша,

11:20 — встреча финиширующих участников, праздничное чаепитие, поздравление, обмен эмоциями,

12:00 — закрытие мероприятия.

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