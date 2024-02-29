В Уфе состоится забег для женщин

8 марта в Уфе состоится женский забег «Lady Run». Предварительной программой мероприятия поделились в администрации города.
Спортивное мероприятие состоится в парке «Кашкадан». В забеге примут участие девушки от 14 лет. Им предстоит пробежать 3,6 км. На финише участниц ждут медали и цветы.
Предварительная программа:
09:00 — начало сбора и регистрации участников,
09:45 — окончание дополнительной регистрации участников, не прошедших электронную регистрацию,
09:50 — брифинг участников забега и проведение разминки,
10:00 — старт забега,
10:40 — закрытие финиша,
11:20 — встреча финиширующих участников, праздничное чаепитие, поздравление, обмен эмоциями,
12:00 — закрытие мероприятия.