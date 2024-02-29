В Уфе пройдет финал всероссийского конкурса «Женщина – мать нации»

Имена победителей VIII Всероссийского конкурса «Женщина – мать нации» станут известны 1 марта. Финал состязания пройдет в государственном концертном зале «Башкортостан». Там определят по три лауреата в десяти номинациях.

Вот некоторые из номинаций: «Мать нации», «Лидер», «Культура», «Педагог», «Серебряный волонтёр». Всего на участие в конкурсе было подано более 500 заявок. Помимо женщин нашей республики за звание лучших боролись представительницы Ханты-Мансийского автономного округа, Пермского края, Удмуртии, Татарстана и Москвы.