В Башкирии жители Старогумерово отметили 288-летие села

Жители Старогумерово Кушнаренковского района отметили День села. Площадкой праздника стал местный дом культуры. Населенному пункту в этом году исполнилось 288 лет. И второй раз подряд старогумеровцы становятся участниками республиканского конкурса «Трезвое село».

В гости на праздник приехали члены исполкома Всемирного курултая башкир. Для них провели экскурсию по деревне. А во дворе перед ДК разместились подворья, представляющие различные улицы села. В юртах старосты поведали гостям истории о знаменитых жителях своих улиц. В этот день также чествовали старогумеровцев, внесших вклад в развитие и процветание родного села.