В Башкирии прошли соревнования среди семей работников Госкомитета по ветеринарии

На базе Кушнаренковского сельхозколледжа прошли соревнования среди семей работников подразделений Госкомитета республики по ветеринарии. Состязания состоялись под эгидой объявленного в стране Года семьи.
Участниками стали 10 команд со всей республики. Каждая семья вначале представляла визитку, а после начались сами соревнования на скорость, ловкость и смекалку. Победителями стали представители Кармаскалинского района.
Кроме того, представители руководства Госкомитета по ветеринарии встретились со студентами колледжа. Их ознакомили с современными условиями труда специалистов, программами соцподдержки и размерами оплаты труда. Помимо этого, руководители районных ветслужб проинформировали студентов ветеринарного факультета о наличии вакантных мест.