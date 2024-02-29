В Башкирии прошли соревнования среди семей работников Госкомитета по ветеринарии

На базе Кушнаренковского сельхозколледжа прошли соревнования среди семей работников подразделений Госкомитета республики по ветеринарии. Состязания состоялись под эгидой объявленного в стране Года семьи.

Участниками стали 10 команд со всей республики. Каждая семья вначале представляла визитку, а после начались сами соревнования на скорость, ловкость и смекалку. Победителями стали представители Кармаскалинского района.