Житель Башкирии избил супругу на глазах у ребенка

31 декабря местная жительница выпила слишком много, чем разозлила супруга. Он не сдержался и избил несчастную. Женщина вызвала полицейских, которые настаивали на заявлении. Пострадавшая отказалась что-либо писать, поэтому дебошира забрать в отделение не удалось.