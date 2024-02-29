Житель Башкирии избил супругу на глазах у ребенка

В Иглино зафиксировали случай жестокого домашнего насилия. Подробности произошедшего сообщает ИА «Башинформ».

Фото №1 - Житель Башкирии избил супругу на глазах у ребенка

31 декабря местная жительница выпила слишком много, чем разозлила супруга. Он не сдержался и избил несчастную. Женщина вызвала полицейских, которые настаивали на заявлении. Пострадавшая отказалась что-либо писать, поэтому дебошира забрать в отделение не удалось.

Позже домашнее насилие повторилось – мужчина ударил супругу молотком. Избиения женщины происходили на глазах маленького ребёнка.

В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза. По ее результатам будет принято процессуальное решение о привлечении мужа жительницы Иглинского района к установленной законом ответственности.

пресс-служба МВД по РБ
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