Уфимские хирурги помогли пациенте сохранить жизнь малыша после тяжелой операции

Врачи республиканского перинатального центра помогли молодой женщине сохранить беременность: на 24-й неделе ей сделали сложную полостную операцию, после которой ее перевели в РКПЦ.

В течение полутора месяцев она находилась под наблюдением врачей в отделении гинекологии.

На 33-ей неделе медики приняли решение делать экстренное кесарево сечение, благодаря чему на свет появился мальчик. Ребенка на некоторое время поместили в отделение реанимации для новорожденных. Позже маму и сына перевели в отделение патологии новорожденных.

Пациентка выразила благодарность всем врачам и медперсоналу за возможность прижать к сердцу своего малыша.