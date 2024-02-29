Новый корпус геронтологического центра в Уфе готов наполовину

По проекту здание третьего корпуса геронтологического центра будет рассчитано на 50 человек. Оно будет включать в себя отделения для проживания и лечебно-трудовой реабилитации, медицинский блок, зрительный зал, зимний сад и летнюю веранду. Проектом предусмотрен лифт для маломобильных людей и бассейн. Строительство корпуса началось в феврале 2022 года в рамках нацпроекта «Демография». Сдать объект в эксплуатацию планируется к концу текущего года.