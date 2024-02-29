Роспотребнадзор Башкирии – лидер среди регионов в области защиты прав потребителей

Управление Роспотребнадзора по Башкортостану вышло на первое место в рейтинге регионов в области защиты прав потребителей. Результат был достигнут благодаря совместной работе с Минторговли региона, отметили на коллегии ведомства.

Кроме того, многие споры удалось разрешить в досудебном и внесудебном порядке. В добровольном порядке заявителям возвращено более 10 млн руб. К слову, представители Роспотребнадзора в 2023 году приняли участие почти в 600 судебных процессах – это почти на треть больше, чем годом ранее. Особой акцент был сделан на защите прав граждан, пострадавших от недобросовестных действий салонов, навязывавших допуслуги.