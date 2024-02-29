Житель Уфы приобрел иномарку с долгом в 200 тысяч рублей

За рулем находился местный житель, 1995 года рождения. По данным федеральной базы ГИБДД, на автомобиле «висела» задолженность в размере 200 тысяч рублей.

Как рассказали в пресс-службе ГИБДД по Башкирии, о наличии долга водитель не знал, так как только что купил машину у «перекупов».