Житель Уфы приобрел иномарку с долгом в 200 тысяч рублей

В башкирской столице в рамках профилактической операции «Штраф» госавтоинспекторы остановили Daewoo Nexia для проверки документов.
За рулем находился местный житель, 1995 года рождения. По данным федеральной базы ГИБДД, на автомобиле «висела» задолженность в размере 200 тысяч рублей.
Как рассказали в пресс-службе ГИБДД по Башкирии, о наличии долга водитель не знал, так как только что купил машину у «перекупов».
На место прибыли судебные приставы. Транспортное средство эвакуировали на штрафстоянку.
Фото: ГИБДД по РБ