В Башкирии комплексы фотовидеофиксации помогают обеспечить безопасность на дорогах

Более 300 тысяч нарушений за прошлый год только на регулируемых перекрестках. На дорогах республики камеры фиксируют даже непристегнутый ремень у пассажира. Таких штрафующих комплексов сейчас почти 60. Как регулируют потоки, разгружают дороги и делают их безопаснее в столице?

Камеры на пересечении улиц Чернышевского и Цюрупы могут фиксировать несколько видов нарушений. Вопреки мнению водителей, они нацелены не только на то, чтобы собирать штрафы. Умные комплексы борются за безопасность на дорогах, заставляя соблюдать правила дорожного движения.

Под зорким взглядом таких камер ничего не остается незамеченным. Кроме традиционного набора функций, таких как контроль скорости и выезд на обочину, комплексы научились распознавать и другие нарушения. Они следят за стоп-линией, выездом на встречку, пропуском пешеходов и даже фиксируют, пристегнут ли ремень. Кстати, камеры работают не только на водителей, но и на пассажиров. Если не пристегнуться, то штраф, а это 1000 рублей, придет тому, кто был за рулем. Перед камерой все равны.

Зафиксированные правонарушения проходят через отдел обработки. Здесь сотрудники отсматривают каждый кадр, в день – от 20 тысяч до 50 тысяч фото- и видеоснимков в зависимости от времени года. Затем их направляют в Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений ГИБДД. Там уже решают, кому отправлять «письмо счастья».

Если когда-то регулировал движение на перекрестке автоинспектор, то сейчас все решают уже сидя за столом. В этом отделе помогают разгрузить город с помощью искусственного интеллекта. Отслеживают все дорожные ситуации на большом экране в режиме реального времени.