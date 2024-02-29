Жителям Башкирии предложили работать на УМПО в рамках проекта «Башкирская вахта»

Жителям пригородного района Уфы предложили работать на УМПО в рамках проекта «Башкирская вахта». Представители регионального Минтруда и одной из ведущих компаний региона и страны встретились с жителями Иглинского района и рассказали о работе вахтовым методом на предприятии и преимуществах трудоустройства.

К ним относятся четырехмесячное обучение с выплатой стипендий, официальное трудоустройство и зарплаты рабочих с разрядом от 100 тысяч рублей. Предприятию сейчас требуются более 3,5 тыс. сотрудников: операторы станков с программным обеспечением, токари, фрезеровщики, станочники широкого профиля. В компании готовы предоставить места для проживания. В следующем году будет построен дом, в котором 400 квартир будут выделены для сотрудников предприятия.