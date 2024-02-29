В Уфе пройдет финал кубка России по биатлону

В Уфе определятся победители кубка России по биатлону. В столице Башкортостана пройдет финальный этап соревнований. Он продлится до 3 марта. Готовность комплекса и спортсменов обсудили накануне на пресс-конференции. В программе финального этапа – индивидуальная гонка и преследования, а также спринт. В предстоящие выходные синоптики обещают комфортную для биатлона погоду.

Слушайте, у нас прекрасная погода. У нас заканчивается зима, солнце светит. Я думаю, что спортсмены соскучились по солнцу, по не очень морозной зиме, и тем более ветра особо нет. Я думаю, что это будут очень интересные соревнования, ну и это очень будет интересно зрителям.

Александр Пак, исполнительный директор Союза биатлонистов России

В преддверии финального этапа провели пролог в виде дуэльной стрельбы. Восемь мужчин и восемь женщин, разбитые на пары, соревновались друг против друга. У женщин победу одержала Екатерина Носкова из Ханты-Мансийска, а у мужчин – Карим Халили из Москвы. В пятницу пойдет второй пролог в спринте.

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