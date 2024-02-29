В Уфе пройдет финал кубка России по биатлону

В Уфе определятся победители кубка России по биатлону. В столице Башкортостана пройдет финальный этап соревнований. Он продлится до 3 марта. Готовность комплекса и спортсменов обсудили накануне на пресс-конференции. В программе финального этапа – индивидуальная гонка и преследования, а также спринт. В предстоящие выходные синоптики обещают комфортную для биатлона погоду.
В преддверии финального этапа провели пролог в виде дуэльной стрельбы. Восемь мужчин и восемь женщин, разбитые на пары, соревновались друг против друга. У женщин победу одержала Екатерина Носкова из Ханты-Мансийска, а у мужчин – Карим Халили из Москвы. В пятницу пойдет второй пролог в спринте.