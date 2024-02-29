В Уфе пройдет финал кубка России по биатлону

Слушайте, у нас прекрасная погода. У нас заканчивается зима, солнце светит. Я думаю, что спортсмены соскучились по солнцу, по не очень морозной зиме, и тем более ветра особо нет. Я думаю, что это будут очень интересные соревнования, ну и это очень будет интересно зрителям.

Александр Пак, исполнительный директор Союза биатлонистов России