В Госсобрании Башкирии прокомментировали слухи о новом «налоге на СВО»

В Башкирии никакого налога на специальную военную операцию вводить не будут. Подробности рассказал председатель Госсобрания – Курултая республики Константин Толкачев.

Он отметил, что налога на спецоперацию не существует, и вся информация, которая публикуется в соцсетях и мессенджерах, есть ни что иное как слухи, которые распространяют мошенники.

Налоги устанавливаются исключительно законами Российской Федерации и Республики Башкортостан. Законов, касающихся «налога на СВО», нет. И планами законопроектной работы принятие такого нормативного акта не предусмотрено. Будьте бдительны. Пользуйтесь только проверенной информацией. Константин Толкачев, спикер Госсобрания – Курултая РБ

Добавим, в настоящее время мошенники активно используют новую схему. Они рассылают письма от имени банков с предупреждением о том, что в ближайшее время с карты будет списан налог на СВО. При этом аферисты предлагают отказаться от уплаты налога в личном кабинете по ссылке, которая ведет на фишинговый сайт.