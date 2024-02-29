В Госсобрании Башкирии прокомментировали слухи о новом «налоге на СВО»

В Башкирии никакого налога на специальную военную операцию вводить не будут. Подробности рассказал председатель Госсобрания – Курултая республики Константин Толкачев.
Он отметил, что налога на спецоперацию не существует, и вся информация, которая публикуется в соцсетях и мессенджерах, есть ни что иное как слухи, которые распространяют мошенники.
Добавим, в настоящее время мошенники активно используют новую схему. Они рассылают письма от имени банков с предупреждением о том, что в ближайшее время с карты будет списан налог на СВО. При этом аферисты предлагают отказаться от уплаты налога в личном кабинете по ссылке, которая ведет на фишинговый сайт.
Жертва вводит свои персональные данные в личном кабинете, и мошенники получают доступ к ее счетам.