Президент России заявил о продлении маткапитала и семейной ипотеки

Сегодня, 29 февраля, состоялось послание Президента России к Федеральному собранию. Владимир Путин сообщил, что особенное внимание правительства будет уделено государственной поддержке семей.
За последние 6 лет миллионы российских семей улучшили свои жилищные условия, в том числе более 900 тыс. — с помощью семейной ипотеки. Эта программа началась у нас в 2018 году, мы постоянно повышали её доступность. Сначала ею могли воспользоваться семьи с двумя и более детьми, затем семьи с одним ребёнком. Программа семейной ипотеки действует до июля текущего года. Предлагаю её продлить до 2030 года, сохранив основные базовые параметры.
Также как минимум до 2030 года продлят программу материнского капитала. Сейчас в стране проживают свыше двух миллионов семей, где растут более 2-3 детей. При этом показатели неизменно растут в лучшую сторону.