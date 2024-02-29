Президент России заявил о продлении маткапитала и семейной ипотеки

За последние 6 лет миллионы российских семей улучшили свои жилищные условия, в том числе более 900 тыс. — с помощью семейной ипотеки. Эта программа началась у нас в 2018 году, мы постоянно повышали её доступность. Сначала ею могли воспользоваться семьи с двумя и более детьми, затем семьи с одним ребёнком. Программа семейной ипотеки действует до июля текущего года. Предлагаю её продлить до 2030 года, сохранив основные базовые параметры.