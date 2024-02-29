Выпускникам России разрешат пересдавать ЕГЭ по одному предмету на выбор

Сегодня, 29 февраля, в рамках послания Президента России к Федеральному собранию был озвучен ряд мероприятий, направленных на поддержку студенчества.
Так, выпускникам школ разрешат пересдать ЕГЭ по одному из предметов на выбор. Такая возможность у учащихся будет в том же году, до конца приемной компании в вузах, чтобы они успели подать документы уже с учетом пересдачи.
Также президент России сообщил о новых выплатах педагогам школ и колледжей. С 1 сентября 2024 года все советники директоров по воспитанию в школах и колледжах будут получать по 5000 рублей.