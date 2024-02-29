Из Уфы в Дагестан увеличится число авиарейсов

С 5 марта увеличится число рейсов из Уфы в Махачкалу до двух в неделю. Они запланированы по вторникам и пятницам на самолетах Boeing 737-800 и Airbus A321neo. Вылет из Уфы – в 06:55 по местному времени. Время в полете составит 2 часа 40 минут.