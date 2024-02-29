Из Уфы в Дагестан увеличится число авиарейсов

Из Башкирии в Дагестан увеличится число авиарейсов. Об этом сообщает пресс-служба столичного аэропорта. Компания «Nordwind Airlines» расширяет полетную программу.
С 5 марта увеличится число рейсов из Уфы в Махачкалу до двух в неделю. Они запланированы по вторникам и пятницам на самолетах Boeing 737-800 и Airbus A321neo. Вылет из Уфы – в 06:55 по местному времени. Время в полете составит 2 часа 40 минут.
С 7 марта также возобновляются прямые регулярные рейсы из Уфы в один из крупнейших городов Таджикистана – Худжанд. Вылеты будут осуществляться по понедельникам и четвергам на самолетах Boeing 737-800, рассчитанных на 189 пассажирских мест. Отправление из Уфы в 05:25 местного времени. Продолжительность полета составит 3 часа.