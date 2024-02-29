Владимир Путин обратился с Посланием к Федеральному Собранию

В России продлят программу семейной ипотеки, маткапитала, полностью обновят старые школы и не только. Вот лишь часть из того, о чем в ежегодном Послании Федеральному Собранию говорил Владимир Путин. В этом году обращение Президента длилось более двух часов. Большой блок тезисов был посвящен именно социальной сфере.

Так, по словам Президента, необходимо развивать институт материнства, нормой должны стать, например, многодетные семьи. В центре внимания властей и развитие сельских территорий. Например, увеличат выплаты классным руководителям школ, введут новую программу «Земский работник культуры». Владимир Путин также много говорил о развитии страны в целом, о ключевых отраслях экономики. Курс, как и прежде, – на технологический суверенитет.

Большой блок послания был посвящен теме спецоперации. Путин рассказал о вкладе каждого жителя, волонтеров в дело общей победы и, конечно, отметил роль солдат, которые защищают интересы страны на передовой. Президент поручил и впредь уделять больше внимания поддержке как самих военнослужащих, так и их близких. По его словам, за время СВО Вооружённые силы обрели колоссальный боевой опыт.

Мы видим, где и какие у нас есть проблемы, они, конечно, есть, понимаем вместе с тем, что нужно делать. Такая работа ведётся непрерывно и на фронте, и в тылу. Она направлена на повышение ударной мощи армии и флота, их технологичности и эффективности. Боевые возможности Вооружённых сил увеличились многократно. Наши части прочно владеют инициативой, по целому ряду оперативных направлений уверенно наступают, освобождают всё новые территории. Не мы начинали войну на Донбассе, но, как уже не раз говорил, мы сделаем всё, чтобы её закончить, искоренить нацизм.

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