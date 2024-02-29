Владимир Путин обратился с Посланием к Федеральному Собранию

В России продлят программу семейной ипотеки, маткапитала, полностью обновят старые школы и не только. Вот лишь часть из того, о чем в ежегодном Послании Федеральному Собранию говорил Владимир Путин. В этом году обращение Президента длилось более двух часов. Большой блок тезисов был посвящен именно социальной сфере.
Так, по словам Президента, необходимо развивать институт материнства, нормой должны стать, например, многодетные семьи. В центре внимания властей и развитие сельских территорий. Например, увеличат выплаты классным руководителям школ, введут новую программу «Земский работник культуры». Владимир Путин также много говорил о развитии страны в целом, о ключевых отраслях экономики. Курс, как и прежде, – на технологический суверенитет.
Большой блок послания был посвящен теме спецоперации. Путин рассказал о вкладе каждого жителя, волонтеров в дело общей победы и, конечно, отметил роль солдат, которые защищают интересы страны на передовой. Президент поручил и впредь уделять больше внимания поддержке как самих военнослужащих, так и их близких. По его словам, за время СВО Вооружённые силы обрели колоссальный боевой опыт.