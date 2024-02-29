В Уфе обсудили вопросы службы скорой медицинской помощи

В Уфе прошел круглый стол, на котором обсудили вопросы службы скорой медицинской помощи. Участниками стали представители регионального Минздрава, главные врачи больниц и фельдшеры всех медокругов республики.

В декабре-феврале прошел «Профсоюзный контроль», где специалисты Республиканского профсоюза работников здравоохранения встречались с коллективами подстанций и выясняли условия труда. По результатам Минздраву будут направлены предложения выработать единые подходы к оплате труда сотрудников скорой помощи с учетом условий труда и нагрузок. Кроме того, отмечена необходимость увеличения оклада водителей, обновления автопарка.