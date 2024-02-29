В Уфе организаторам «Инвестсоцвклада» грозит до 20 лет колонии

18 и 20 лет колонии строгого режима – столько запросила прокуратура для двух уфимцев, обвиняемых в мошенничестве, отмывании денег и организации преступного сообщества. В суде начались прения сторон по делу обманутых вкладчиков «Инвестсоцвклада». Общая сумма хищения составила более 1,7 млрд рублей, а пострадавших – почти 4300 человек. В основном это пенсионеры.
Подсудимые Евгений Митин и Рим Нурлыгаянов с журналистами общаться отказались, потерпевшим извинений не принесли. По версии следствия, организация действовала как финансовая пирамида. Были открыты представительства в более чем 10 городах региона. В свою деятельность они вовлекли несколько неустановленных лиц.
В течение четырех лет обвиняемые заключали с гражданами договоры, обещая прибыль по вкладам в размере до 15%, хотя никаких лицензий и прав у компании не было. Полученными деньгами организаторы компании распорядились по своему усмотрению, в том числе приобретя недвижимость. На следующем заседании с ответным словом выступят обвиняемые и их представители.