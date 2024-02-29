В Уфе организаторам «Инвестсоцвклада» грозит до 20 лет колонии

18 и 20 лет колонии строгого режима – столько запросила прокуратура для двух уфимцев, обвиняемых в мошенничестве, отмывании денег и организации преступного сообщества. В суде начались прения сторон по делу обманутых вкладчиков «Инвестсоцвклада». Общая сумма хищения составила более 1,7 млрд рублей, а пострадавших – почти 4300 человек. В основном это пенсионеры.

Подсудимые Евгений Митин и Рим Нурлыгаянов с журналистами общаться отказались, потерпевшим извинений не принесли. По версии следствия, организация действовала как финансовая пирамида. Были открыты представительства в более чем 10 городах региона. В свою деятельность они вовлекли несколько неустановленных лиц.