Стало известно, когда в Уфе движение на Шакшинском мосту перейдёт на другую сторону

В министерстве транспорта Башкирии проинформировали о ходе реконструкции Шакшинского моста в Уфе. Так, строительная готовность объекта составляет 25%.
На данном этапе рабочие ведут сборку пролетных строений и ремонт опорных частей моста. В рамках строительного контроля проводятся еженедельный мониторинг хода выполнения работ, проверка обеспеченности материальными, техническими и трудовыми ресурсами, соблюдения единого графика, а также подготовка графика ликвидации допущенных при строительстве отставаний.
Перепуск движения на встречное направление рассчитано на июнь 2024 года. Все работы планируется завершить в 2025 году.
Фото: администрация г. Уфы.