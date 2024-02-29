Стало известно, когда в Уфе движение на Шакшинском мосту перейдёт на другую сторону

На данном этапе рабочие ведут сборку пролетных строений и ремонт опорных частей моста. В рамках строительного контроля проводятся еженедельный мониторинг хода выполнения работ, проверка обеспеченности материальными, техническими и трудовыми ресурсами, соблюдения единого графика, а также подготовка графика ликвидации допущенных при строительстве отставаний.