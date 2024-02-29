Стало известно, когда в Уфе движение на Шакшинском мосту перейдёт на другую сторону

В министерстве транспорта Башкирии проинформировали о ходе реконструкции Шакшинского моста в Уфе. Так, строительная готовность объекта составляет 25%.

Фото №1 - Стало известно, когда в Уфе движение на Шакшинском мосту перейдёт на другую сторону

На данном этапе рабочие ведут сборку пролетных строений и ремонт опорных частей моста. В рамках строительного контроля проводятся еженедельный мониторинг хода выполнения работ, проверка обеспеченности материальными, техническими и трудовыми ресурсами, соблюдения единого графика, а также подготовка графика ликвидации допущенных при строительстве отставаний.

Перепуск движения на встречное направление рассчитано на июнь 2024 года. Все работы планируется завершить в 2025 году.

Фото: администрация г. Уфы. 

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