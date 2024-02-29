В Минтуризма Башкирии подвели итоги работы за 2023 год

Число туристов, приезжающих в республику, выросло на 14%, а число объектов малого и среднего предпринимательства – на 6,5%. Результаты озвучили на коллегии по итогам деятельности Министерства предпринимательства и туризма региона за 2023 год.

Расширилась программа «Башкирское долголетие», которая теперь включает в себя поездки в Беларусь и Абхазию. За последние два года более 50 тысяч детей отдохнули в рамках проекта школьного туризма, и Башкортостан по этому показателю – в лидерах по стране.