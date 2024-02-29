В Уфе прошла премьера спектакля по роману «Бурёнушка»

Это моя первая, можно сказать, возрастная роль. Поэтому были определенные сложности в исполнении, во время репетиционного процесса. Но я думаю, что я это преодолел и дальше преодолею, потому что работа будет продолжаться.

Фанис Рахметов, заслуженный артист Республики Башкортостан