В Уфе прошла премьера спектакля по роману «Бурёнушка»

Премьерный показ романа «Бурёнушка» прошел в Уфе. В Башкирском театре драмы имени Гафури представили первую часть произведения. Пенталогия народной писательницы Тансулпан Гариповой быстро обрела популярность и была переведена на русский язык. Роман получил сценический вариант также по просьбе публики, что позволило вывести его на совершенно новый уровень.

Это моя первая, можно сказать, возрастная роль. Поэтому были определенные сложности в исполнении, во время репетиционного процесса. Но я думаю, что я это преодолел и дальше преодолею, потому что работа будет продолжаться.

Фанис Рахметов, заслуженный артист Республики Башкортостан

Задачи уместить всю книгу в спектакль не было. По мотивам романа было создано новое произведение. На примере семьи Муратовых отражается история страданий её народа. Но основную мысль печатной версии постарались сохранить. По словам режиссёра-постановщика, именно поэтому спектакль будет состоять из нескольких частей.

Первая часть – это довоенная часть, начиная с коллективизации, колхоза. Вторая часть – война, Вторая мировая. Третья часть, которая будет, дай бог, в марте, это уже послевоенная.

Айрат Абушахманов, режиссер-постановщик
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