В Уфе прошла премьера спектакля по роману «Бурёнушка»

Премьерный показ романа «Бурёнушка» прошел в Уфе. В Башкирском театре драмы имени Гафури представили первую часть произведения. Пенталогия народной писательницы Тансулпан Гариповой быстро обрела популярность и была переведена на русский язык. Роман получил сценический вариант также по просьбе публики, что позволило вывести его на совершенно новый уровень.
Задачи уместить всю книгу в спектакль не было. По мотивам романа было создано новое произведение. На примере семьи Муратовых отражается история страданий её народа. Но основную мысль печатной версии постарались сохранить. По словам режиссёра-постановщика, именно поэтому спектакль будет состоять из нескольких частей.