Послание Владимира Путина к Федеральному Собранию: основные темы

В России продлят программу семейной ипотеки, маткапитала, полностью обновят старые школы и не только. Вот лишь часть из того, о чём в ежегодном Послании к Федеральному Собранию говорил Владимир Путин. В этом году обращение Президента длилось более двух часов. Одной из важнейших стала тема повышения доходов людей по всей стране. Борьба с бедностью носит многовекторный характер: это и расширение мер социальных гарантий, и повышение оплаты труда. Послание Президента – это предельно чёткий, вдохновляющий и мотивирующий план действий на ближайшие шесть лет и дальнейшую перспективу. В тексте сформирован будущий образ России как современной и комфортной для жизни страны, которую Президент ведёт к мировому лидерству.

Взгляд в будущее – именно так обозначил послание сам Президент. Речь о ближайших планах и о стратегических задачах. Конечно, первоочередная – выполнение целей спецоперации. Владимир Путин рассказал об успехах российской армии, а также поблагодарил военнослужащих и всех тех, кто в тылу вносит вклад в дело общей победы.

Прошу все органы власти и впредь делать всё, чтобы поддержать семьи наших героев: родителей, жён, детей, которые переживают за самых близких, дорогих им людей, ждут их домой. Признателен парламентским партиям за консолидацию вокруг национальных интересов. Политическая система России – одна из опор суверенитета страны. Будем и дальше развивать институты демократии, никому не позволим вмешиваться в наши внутренние дела. Владимир Путин, Президент Российской Федерации

По словам Президента, уже с 1 марта ветераны спецоперации смогут подать заявление для участия в первом учебном потоке новой кадровой программы «Время героев». Это аналог уже существующих «Школы губернаторов» или конкурса «Лидеры России», выпускники которых выходят на высокие позиции во многих сферах.

Систему образования в целом ждут большие перемены. До 2030 года регионам обещают помочь полностью завершить капремонт школ. В рамках нового нацпроекта «Кадры» власти укрепят связку всех уровней образования. Причём повышенный акцент сделают на среднем профессиональном звене. До 2028 года предстоит подготовить порядка миллиона специалистов рабочих профессий.

Обращаюсь сейчас к руководителям предприятий, научных и медицинских центров: пожалуйста, приглашайте к себе школьников, пусть ребята посмотрят цеха, как мне предлагали в одной из моих поездок, музеи, лаборатории. Прошу вас, обязательно включайтесь в эту работу. Отдельно поручаю Правительству совместно с регионами реализовать программу ремонта и оснащения учреждений среднего профессионального образования. Нужно привести в порядок не только учебные здания, но и спортивные объекты, общежития техникумов и колледжей. За шесть лет направим на эти цели 120 млрд рублей из федерального бюджета. Владимир Путин, Президент Российской Федерации

Еще 124 млрд рублей выделят на капремонт порядка 800 общежитий вузов. Говоря о системе высшего образования, Президент отметил, что профессиональные основы будущего специалиста закладываются на первых курсах, где преподаются фундаментальные дисциплины. А потому он предложил повысить уровень оплаты труда преподавателей таких предметов. Кроме того, власти продлят программу развития высшей школы «Приоритет 2030». На эти цели дополнительно направят 190 млрд рублей.

Большой блок текста послания Президент посвятил семейным ценностям. В России до 2030 года продлят программы семейной ипотеки, а также маткапитала. Приоритет – поддержка семей с детьми.

Большая многодетная семья должна стать нормой, философией жизни общества, ориентиром всей государственной стратегии. Нужна постоянная работа, направленная на повышение качества жизни семей с детьми, на поддержку рождаемости. И для этого мы запустим новый национальный проект, который так и называется: «Семья». Владимир Путин, Президент Российской Федерации

В России может появиться новая комплексная программа по охране материнства, сбережению здоровья детей и подростков. В её рамках будут расширять сети женских консультаций, модернизировать перинатальные центры, детские поликлиники и больницы. В целом, если говорить о продолжительности жизни, власти намерены выйти на уровень 80+.

Особое внимание нужно уделить сельским территориям, регионам, где продолжительность жизни пока ниже, чем в среднем по России. На решение этих задач будет нацелен национальный проект «Продолжительная и активная жизнь». При этом важно, чтобы росла продолжительность именно здоровой, активной жизни, чтобы человек мог посвящать своё время семье, близким, детям, внукам. Владимир Путин, Президент Российской Федерации

Конечно, реализация всех этих мер была бы невозможной без крепкой экономики. По уровню развития она вопреки всем санкциям – в пятерке сильнейших в мире. Ближайшие шесть лет станут временем колоссального промышленного развития России. Владимир Путин определяет важность сокращения уровня импорта через развитие собственного производства. Его доля к 2030 году не должна превышать 17%.

Нужно вдвойне увеличить вложения в научные разработки и войти в число ведущих держав мира. Также, по словам Президента, необходимо использовать преимущества кооперации и кластерного подхода. Башкортостан, к слову, здесь в лидерах. Кроме того, вдвое увеличат бюджет Фонда развития промышленности – на 300 млрд рублей.

Владимир Путин уделил особое внимание мерам поддержки бизнеса. Президент поручил Правительству проработать параметры амнистии для некрупных компаний, которые были вынуждены использовать схемы налоговой оптимизации. Это позволит многим предпринимателям выйти из серой зоны. В прошлом году в России зарегистрировано было 1 млн 200 тыс. новых компаний. Это самый высокий показатель за последние пять лет. Люди верят в свою страну и в свой успех.

Поэтому считаю возможным с 1 января 2025 года отказаться от временных мораториев на проверки бизнеса и вместо этого с учётом наработанного опыта полностью перейти на риск-ориентированный подход, закрепив его законодательно. Там, где риски отсутствуют, надо применять профилактические меры и, таким образом, минимизировать число проверок. Владимир Путин, Президент Российской Федерации

К 2030 году объём производства агропромышленного комплекса должен вырасти на четверть. На селе также по аналогии с программой «Земский учитель» появится и «Земский работник культуры». Президент поручил расширить программу социальной газификации и для садоводов, а также запустить новую программу расселения аварийного жилья. По предложению Путина регионам спишут 2/3 задолженности по бюджетным кредитам.